Franco Alfonso barbiere di Mattarella è morto a 85 anni

(Di domenica 27 ottobre 2024) Addio adel presidente Sergioper oltre due decenni,a Palermo all’età di 85. Il suo salone, aperto negli60, si trova nella centralissima via Catania nel capoluogo siciliano. Parrucchiere di fiducia di molte personalità importanti, il capo dello Stato l’aveva evocato nel celebre fuori onda durante l’emergenza Covid, in cui il suo portavoce GiovGrasso gli aveva chiesto di sistemarsi un ciuffo ribelle. «Giov, non vado dalneanche io», aveva detto nel backstage di uno dei suoi messaggi alla nazione. Il filmato non tagliato era stato trasmesso per errore dal Quirinale. Articolo completo:di, èa 85dal blog Lettera43