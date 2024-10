Festa del Cinema di Roma, Elodie sul red carpet con i ragazzi e le ragazze di Save the Children (Di domenica 27 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma, il red carpet è stato popolato dall’energia di ragazze e ragazzi accompagnati da Elodie per la presentazione di “Fuori dai margini”, il documentario di Save the Children che racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree Romatoday.it - Festa del Cinema di Roma, Elodie sul red carpet con i ragazzi e le ragazze di Save the Children Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, alladeldi, il redè stato popolato dall’energia diaccompagnati daper la presentazione di “Fuori dai margini”, il documentario ditheche racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Depp è tornato: "Modì era come me. Il successo non mi interessa" - 'È vero, c’è molto di me in questo Modì', dice Johnny Depp. 'Modigliani, il Modigliani che ho visto io, mi assomiglia: non me ne importa niente del successo, non sono disposto a scendere a compromessi ... (informazione.it)

Festa del Cinema di Roma, pagelle look: Elodie sirena in rosso (8), Laetitia Casta scollatura da capogiro (7) - Statuaria, elegantissima, è ancora una volta Laetitia Casta in abito blu la protagonista del red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024. Parte della giuria del… Leggi ... (informazione.it)

LIGA - Il Clasico è del Barcellona, poker in casa del Real Madrid - Il Barcellona si prende il Clasico nell’11ª giornata di Liga e lo fa con una prestazione che resterà nella storia: i Blaugrana demoliscono 4-0 il Real Madrid al Bernabeu, guidati da una doppietta di L ... (napolimagazine.com)

Johnny Depp e l'amicizia con Riccardo Scamarcio, il cardinale Ralph Fiennes e il sogno di Elodie: l'ultimo red carpet della Festa del cinema di Roma - Si chiude con l'atmosfera dei grandi tappeti rossi di Hollywood: il divo Johnny Depp regista rock di Modì, le coppie più belle e i cardinali di Conclave. Racconto dall'ultima notte del Festival ... (vanityfair.it)