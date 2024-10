F1 GP Messico, Horner: “Servirà una buona partenza, c’è molta strada fino alla prima curva” (Di domenica 27 ottobre 2024) “Sono sicuro che Perez darà tutto domani. Probabilmente aveva mezzo centesimo con il giro cancellato nella seconda curva. Sono contento della performance di Max, ha tirato fuori tutto il possibile dalla macchina. Sainz? E’ un pilota di qualità, è stato veloce tutto il weekend. Ha anche un ottimo passo gara, domani avremo bisogno di una buona partenza. E’ lunga fino alla curva 1?. Queste le parole del team principal della Red Bull Christian Horner al termine delle qualifiche del Gran Premio del Messico. F1 GP Messico, Horner: “Servirà una buona partenza, c’è molta strada fino alla prima curva” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Sono sicuro che Perez darà tutto domani. Probabilmente aveva mezzo centesimo con il giro cancellato nella seconda. Sono contento della performance di Max, ha tirato fuori tutto il possibile dmacchina. Sainz? E’ un pilota di qualità, è stato veloce tutto il weekend. Ha anche un ottimo passo gara, domani avremo bisogno di una. E’ lunga1?. Queste le parole del team principal della Red Bull Christianal termine delle qualifiche del Gran Premio del. F1 GP: “una, c’è” SportFace.

