Endless love, trame dal 28/10 al 2/11: la sconvolgente scoperta di Zeynep

(Di domenica 27 ottobre 2024) La vita dista per cambiare radicalmente nel corso della prossima settimana di programmazione di. Nel frattempo, stando alledella soap opera di Canale 5 dal 28 ottobre al 2 novembre 2024, Banu intercetterà la conversazione trae Tarik e rivelerà tutto ad Emir, spiegandogli che è stata proprioa salvare Kemal, mentre Asu registrerà un messaggio in segreteria al marito per offrirgli il suo aiuto. La donna poi andrà dalla famiglia di Kemal dove Fehime, influenzata dai sospetti di Zehir, la caccerà in malo modo accusandola di aver fatto la spia con Emir. Asu, a quel punto, dirà a Tarik che è stata Banu a tradirli. Kemal, invece, continuerà a nascondersi con Deniz, mentre Emir lo cercherà dappertutto.