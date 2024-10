Elezioni Liguria 2024, l’affluenza a Spezia e provincia: tutti i dati (Di domenica 27 ottobre 2024) La Spezia, 27 ottobre 2024 – Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in Liguria per le Elezioni regionali. Si vota fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo Consiglio regionale e per il successore di Giovanni Toti alla presidenza della Regione dopo le dimissioni seguito alle inchieste giudiziarie. Sull'affluenza pesa l'incognita maltempo: sulla regione, ad eccezione dello Spezzino, c'e' un'allerta arancione per piogge diffuse e temporali e alcuni seggi in zone a rischio (Borgio Verezzi, Quiliano, Vado e Spotorno) sono stati spostati. Nove i candidati alla presidenza: Marco Bucci, Andrea Orlando, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra. Lanazione.it - Elezioni Liguria 2024, l’affluenza a Spezia e provincia: tutti i dati Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La, 27 ottobre– Seggi aperti dalle 7 di questa mattina inper leregionali. Si vota fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo Consiglio regionale e per il successore di Giovanni Toti alla presidenza della Regione dopo le dimissioni seguito alle inchieste giudiziarie. Sull'affluenza pesa l'incognita maltempo: sulla regione, ad eccezione dello Spezzino, c'e' un'allerta arancione per piogge diffuse e temporali e alcuni seggi in zone a rischio (Borgio Verezzi, Quiliano, Vado e Spotorno) sono stati spostati. Nove i candialla presidenza: Marco Bucci, Andrea Orlando, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra.

