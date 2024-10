Ilrestodelcarlino.it - Coreografia da brividi, società presente al gran completo

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Si mescolano i colori, si accavallano i cori, si applaude tutti. L’aria del gemellaggio si respira che è un piacere. Soprattutto quando si vince. Ieri lo spettacolo della gara tra Cesena e Brescia è iniziato sugli spalti, con la Curva Mare che, al momento dell’ingresso delle squadre in campo, ha voluto rendere omaggio a uno storico tifoso lombardo recentemente scomparso.da, con la gigantografia del suo volto al centro, circondata da bandiere prima nere, poi bianche e poi azzurre, messe lì per unire i colori delle due squadre. "Il tuo sorriso, la nostra fratellanza. Per l’eternità", recita lo striscione. A godersi lo spettacolo sugli spalti e sul campo labianconera Made in Usa, da Mike Melby a Anthony Scotto, passando per i fratelli John e Michael Aiello.