Cina | profitti industriali in calo del 35% nei primi tre trimestri del 2024

Cina: profitti industriali in calo del 3,5% nei primi tre trimestri del 2024

Pechino, 27 ott – (Xinhua) – Il profitto combinato delle principali imprese industriali cinesi e' diminuito del 3,5% su base annua nel periodo gennaio-settembre, ha dichiarato domenica l'Ufficio nazionale di statistica in un comunicato. (Xin) Agenzia Xinhua

