Liberoquotidiano.it - "Ci si rimbocca le maniche": il toccante video di Morandi dopo l'alluvione, chi commenta | Guarda

(Di domenica 27 ottobre 2024) "In località Farneto ci sile": unquello condiviso da Giannisu Instagram. Il cantante ha mostrato residenti e volontari che spalano via il fangol'che ha colpito la città di Bologna il 19 e 20 ottobre. Nelci sono donne, uomini, bambini, tutti con un unico obiettivo: sistemare, pulire e recuperare tutto ciò che il nubifragio ha tolto alle persone. Con questo messaggio sui socialha voluto sensibilizzare sull'argomento, facendo vedere ai suoi fan come la situazione sia ancora molto complicata e dimostrando anche come la città di Bologna, certamente ferita e abbattuta, abbia intenzione di rimettersi in sesto. Tra i commenti al post è comparso anche un messaggio di Andrea Farinelli, fratello di Simone, il 20enne che ha perso la vita a causa dell'esondazione.