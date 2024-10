Ilnapolista.it - Capello: «Il Napoli ha l’umiltà delle grandi squadre, Conte ha restituito all’Italia Di Lorenzo»

(Di domenica 27 ottobre 2024): «Ilhahaun grande Di» Stralci del commento di Fabioper la Gazzetta dello Sport: Dal Maradona ilha mandato un messaggio che arriva dritto fino a San Siro: “Per lo scudetto noi ci siamo. E voi?”. Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul Lecce, un altro 1-0 come una settimana fa a Empoli, niente fuochi d’artificio ma altri tre punti. E tanta, tantissima umiltà. Sono convinto che questa sia una qualità preziosissima, perché è il tratto distintivoche arrivano fino in fondo. Non so se ilvincerà lo scudetto, ma sono sicuro che lotterà: ha un grande allenatore, una rosa attrezzata, una città capace di caricare la squadra come poche altre e il vantaggio di non giocare le coppe europee.