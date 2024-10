Calciomercato Milan, Alieu Njie ha convinto Geoffrey Moncada. Le ultime (Di domenica 27 ottobre 2024) Alieu Njie ha stregato il dirigente del Milan Geoffrey Moncada: possibile il suo approdo in rossonero la prossima sessione di Calciomercato? Il punto della situazione Il Milan fa sul serio per Alieu Njie. L’attaccante del Torino classe 2005 ha realizzato il goal decisivo, il suo primo in Serie A, nella vittoria casalinga dei granata contro il Como. Una rete che acceso di colpo i riflettori sul ragazzo e portato su di lui l’interesse di nuovi club. Non quello del Milan. Infatti, la società segue ormai da diverso tempo il giovane centravanti che aveva già stregato la dirigenza segnando una tripletta contro i rossoneri a inizio agosto nel Trofeo Mamma Cairo. Una prestazione che aveva impressionante particolarmente, soprattutto Geoffrey Moncada. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Alieu Njie ha convinto Geoffrey Moncada. Le ultime Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024)ha stregato il dirigente del: possibile il suo approdo in rossonero la prossima sessione di? Il punto della situazione Ilfa sul serio per. L’attaccante del Torino classe 2005 ha realizzato il goal decisivo, il suo primo in Serie A, nella vittoria casalinga dei granata contro il Como. Una rete che acceso di colpo i riflettori sul ragazzo e portato su di lui l’interesse di nuovi club. Non quello del. Infatti, la società segue ormai da diverso tempo il giovane centravanti che aveva già stregato la dirigenza segnando una tripletta contro i rossoneri a inizio agosto nel Trofeo Mamma Cairo. Una prestazione che aveva impressionante particolarmente, soprattutto

