Basket Serie A | Trento passa anche a Sassari primo acuto di Varese

Bologna, 27 Ottobre 2024 – Conserva l'imbattibilità e la vetta della classifica del campionato di Serie A di Basket la Dolomiti Energia che espugna anche il Palaserradimigni di Sassari per 81-84. Anthony Lamb (18) e Jordan Ford (15) guidano al blitz la compagine di coach Paolo Galbiati che festeggia il suo cinquantesimo successo in Serie A e può guardare dall'alto le dirette inseguitrici Virtus Segafredo Bologna, EA7 Milano, Pallacanestro Trieste e Germani Brescia vincenti negli anticipi del sabato. Per i bianconeri è il terzo squillo in sette giorni conteggiando anche quello in Eurocup, il secondo in trasferta in LBA. Il Banco di Sardegna parte bene mettendo in difficoltà l'Aquila con Bendzius e Halilovic. Non appena salgono le percentuali dalla lunga distanza la Dolomiti scappa sul 19-26. L'intensità e la spettacolarità animano la seconda frazione dell'incontro.

