Inter-news.it - Balotelli a un passo dal Genoa. Sarà di nuovo sfida con l’Inter! – SI

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Marioè ormai vicinissimo al passaggio alda svincolato: il calciatore azzurro sfiderà nuovamentedopo l’ultima esperienza al Brescia in Serie A. LA SITUAZIONE – Mario, ex calciatore del, dovrebbe firmare nei prossimi giorni con il. Il giocatore italiano ha convinto la dirigenza del club rossoblù a puntare su di lui dopo che le ultime esperienze in Italia si erano verificate quattro anni fa al Brescia, in Serie A, e tre anni fa al Monza, in Serie B.si è allenato da solo in estate per riuscire a guadagnarsi quest’occasione nel massimo campionato italiano.sta per approdare al: Inter pronta arlo! LA DECISIONE – Le trattative tra le parti vanno avanti da settimane. Per l’accordo definitivo, come riportato da Sportitalia, mancava il parere favorevole dell’amministratore delegato delAndres Blazquez.