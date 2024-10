Attesa per la piena del Po, il Ticino fa paura: a Pavia piovono polemiche (Di domenica 27 ottobre 2024) Pavia, 27 ottobre 2024 – È Attesa per oggi l’onda di piena del Po, il cui transito porterà a un aumento dei livelli idrometrici. Il Centro funzionale rivaluterà i nuovi scenari nel corso della mattina per l’aggiornamento dei codici colore di allerta per la seconda parte della giornata. I residenti della frazione Chiavica di Travacò sono in apprensione. Guardano i campi allagati, l’idrovora e la griglia che la piena della scorsa settimana ha rotto. “Nei giorni scorsi – dicono – abbiamo rischiato di avere l’acqua sotto casa. Era un disastro. Il Ticino non ci ha fatto più paura solo quando è entrato in azione il Piccolo Mose”. E le polemiche sulle idrovore non mancano. L’impianto costruito dal Consorzio Est Sesia ha il compito di prendere l’acqua nel canale Gravellone e di mandarla nella zona golenale opposta. Ilgiorno.it - Attesa per la piena del Po, il Ticino fa paura: a Pavia piovono polemiche Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Èper oggi l’onda didel Po, il cui transito porterà a un aumento dei livelli idrometrici. Il Centro funzionale rivaluterà i nuovi scenari nel corso della mattina per l’aggiornamento dei codici colore di allerta per la seconda parte della giornata. I residenti della frazione Chiavica di Travacò sono in apprensione. Guardano i campi allagati, l’idrovora e la griglia che ladella scorsa settimana ha rotto. “Nei giorni scorsi – dicono – abbiamo rischiato di avere l’acqua sotto casa. Era un disastro. Ilnon ci ha fatto piùsolo quando è entrato in azione il Piccolo Mose”. E lesulle idrovore non mancano. L’impianto costruito dal Consorzio Est Sesia ha il compito di prendere l’acqua nel canale Gravellone e di mandarla nella zona golenale opposta.

