Arteta esorta la squadra dell’Arsenal ad andare avanti nonostante i problemi di selezione

2024-10-26 Mikel ha invitato i suoi giocatori a "mostrare i denti" in vista della visita della capolista Liverpool, domenica, negli Emirati. L'allenatore dei Gunners spera di riprendersi dalla prima sconfitta stagionale subita lo scorso fine settimana, perdendo 2-0 contro il Bournemouth. Il difensore William Saliba è stato espulso a metà del primo tempo sulla costa meridionale poiché l'Arsenal ha dovuto giocare una parte significativa della partita in dieci uomini già per la terza volta in questa stagione.