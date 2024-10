Ilgiornaleditalia.it - Ancora zombie, ma da mostri stanno diventando affari, business: non fanno più paura ma gola: è la santità di Caino

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) La “confessione” di Turetta in aula è recitata da cima a fondo ma fa parte dello spettacolo: lui per primo lo sa e si comporta come uno che già pensa a una seconda vita mediatica. Come lui gli altri assassini per noia. Da una parte quelli che lo rifiutano, si inventano le teorie più strampala