Anche Mattarella nel mirino degli spioni. Nordio: “Nessuno è al sicuro, gli hacker sono più avanti” (Di domenica 27 ottobre 2024) C’è Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel mirino degli spioni milanesi. In una conversazione tra indagati, nell’inchiesta di Milano sugli accessi abusive alle bAnche dati che ha portato ieri a sei misure cautelari, si lasciava intendere di aver “intercettato” o “clonato” un account mail del Quirinale. Secoloditalia.it - Anche Mattarella nel mirino degli spioni. Nordio: “Nessuno è al sicuro, gli hacker sono più avanti” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) C’èil presidente della Repubblica Sergionelmilanesi. In una conversazione tra indagati, nell’inchiesta di Milano sugli accessi abusive alle bdati che ha portato ieri a sei misure cautelari, si lasciava intendere di aver “intercettato” o “clonato” un account mail del Quirinale.

