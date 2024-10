Akragas, è notte fonda: i biancazzurri perdono 1-0 lo scontro diretto con l’Acireale (Di domenica 27 ottobre 2024) Sconfitta pesantissima per l’Akragas di Lillo Bonfatto: i biancazzurri perdono lo scontro diretto contro l’Acireale 1-0 e rimangono ultimi in classifica. Allo stadio Aci e Galatea a decidere il match è la rete di Francesco Rodio, giunta al 53’. Era un match da non sbagliare, una partita nella Agrigentonotizie.it - Akragas, è notte fonda: i biancazzurri perdono 1-0 lo scontro diretto con l’Acireale Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sconfitta pesantissima per l’di Lillo Bonfatto: ilocontro1-0 e rimangono ultimi in classifica. Allo stadio Aci e Galatea a decidere il match è la rete di Francesco Rodio, giunta al 53’. Era un match da non sbagliare, una partita nella

