Acqua non potabile, Ettorre (SI): "Uffici chiusi il sabato e la domenica con 50mila cittadini lasciati nell'incertezza" (Di domenica 27 ottobre 2024) “È inaccettabile che 50mila persone restino senz’Acqua per tre giorni, perché gli Uffici che dovrebbero dare il via libera dopo campionamenti e contro-analisi sulla potabilità dell’Acqua sono chiusi il sabato e la domenica”.La denuncia arriva dal segretario provinciale di Sinistra Italiana Ilpescara.it - Acqua non potabile, Ettorre (SI): "Uffici chiusi il sabato e la domenica con 50mila cittadini lasciati nell'incertezza" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “È inaccettabile chepersone restino senz’per tre giorni, perché gliche dovrebbero dare il via libera dopo campionamenti e contro-analisi sulla potabilità dell’sonoile la”.La denuncia arriva dal segretario provinciale di Sinistra Italiana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza idrica: acqua non potabile in 5 comuni del Pescarese - Allarme acqua non potabile in 5 comuni del Pescarese, incluso Montesilvano. Vietato l'uso alimentare senza bollitura ... (abruzzonews24.com)

Pescara, l’acqua non è potabile in metà della provincia - L’acqua va bollita per poter essere utilizzata a fini alimentari a causa di un divieto che riguarda un’ampia fetta della provincia di Pescara. Un altro allarme, dopo quello che giorni ... (ilmessaggero.it)

Acqua non potabile in centro, continua attività di controllo. Possibili disagi di erogazione - Continuano senza sosta le attività di controllo e monitoraggio sulla rete idrica per la risoluzione della problematica legata alla potabilità dell’acqua erogata nel centro storico. Sono in corso opera ... (catanzaroinforma.it)

Acqua non potabile nel Pescarese, proseguono accertamenti - Le analisi effettuate dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta) sui campioni prelevati dalla Asl alla sorgente del Vitello d'Oro di Farindola (Pescara) "hanno dato esito negativo", ma ... (ansa.it)