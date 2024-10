Aci Castello la sua ex gli ruba i gioielli e chiede 10mila euro per il ‘cavallo di ritorno’

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) Fatto singolare accaduto a un 48enne di Aci, che si è rivolto ai carabinieri per il furto subito, all’interno della sua casa, die orologi, come un Rolex del valore di 25.000e un bracciale con diamanti e rubini da 5.000, uno zaino in pelle griffato e diversi capi d’abbigliamento di alta moda. I sospetti dei carabinieri L’episodio è apparso quasi subito sospetto ai Carabinieri per l’assenza di segni di effrazione a casa del malcapitato e per le perplessità avanzate dalla stessa vittima circa il possibile coinvolgimento, nella vicenda, della sua ex compagna, peraltro anche sua ex dipendente. La strana richiesta di denaro I sospetti dell’uomo sono stati, confermati pochi giorni più tardi, quando lui ha ricevuto dalla ex fidanzata, una 43enne catanese, una strana richiesta di denaro.