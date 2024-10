A Milano due mostre rappresentano un'occasione unica per ammirare il percorso di Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely, coniugi. Le loro opere, pur nascondendo ferite profonde, sono ancora oggi un inno alla gioia e alla libertà (Di domenica 27 ottobre 2024) La parola ancora non si usava e loro già ne erano il perfetto emblema. Come definire se non “artivisti” Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely, compagni di vita, di creatività e di militanza? Vedere per credere: 110 opere di lei – l’arco temporale va dal 1959 al 2000 – sono al Mudec fino al 16 febbraio 2025; 40 di lui – tra gli anni ’50 e gli anni ’90 – sono all’HangarBicocca fino al 2 febbraio. Ma Milano è legata ai loro nomi da tempo, dal 1960 per la precisione: proprio qui venne realizzata la prima esposizione del gruppo di cui facevano parte, i Nouveaux Réalistes (Niki era l’unica donna fra colleghi del calibro di Yves Klein, César Baldaccini, Daniel Spoerri, Christo, Mimmo Rotella). Iodonna.it - A Milano due mostre rappresentano un'occasione unica per ammirare il percorso di Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely, coniugi. Le loro opere, pur nascondendo ferite profonde, sono ancora oggi un inno alla gioia e alla libertà Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La parolanon si usava egià ne erano il perfetto emblema. Come definire se non “artivisti”de, compagni di vita, di creatività e di militanza? Vedere per credere: 110di lei – l’arco temporale va dal 1959 al 2000 –al Mudec fino al 16 febbraio 2025; 40 di lui – tra gli anni ’50 e gli anni ’90 –all’HangarBicocca fino al 2 febbraio. Maè legata ainomi da tempo, dal 1960 per la precisione: proprio qui venne realizzata la prima esposizione del gruppo di cui facevano parte, i Nouveaux Réalistes (era l’donna fra colleghi del calibro di Yves Klein, César Baldaccini, Daniel Spoerri, Christo, Mimmo Rotella).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cristina Meriggi. Humans Just Humans - Humans Just Humans, una mostra fotografica di Cristina Meriggi in esposizione fino al 31 ottobre negli spazi di Hidden River a Milano. (itinerarinellarte.it)

Il pianeta della lettura. Book City scopre Monza - Incontri con gli autori, mostre e laboratori creativi nei luoghi culturali della città: la rassegna milanese dedicata alla filiera del libro porterà 43 eventi gratuiti . (ilgiorno.it)

La mostra “Dubuffet e l’Art Brut” a Milano e gli altri eventi da non perdere - Tra gli eventi da segnare in agenda, oltre alla mostra su Dubuffet, Tomorrows a Verona, il Lucca Comics and Games e il Padova Jazz Festival ... (iodonna.it)

Da Palermo a Milano, 80mila in piazza contro la guerra. “Guerrafondai” e foto insanguinate per Meloni, Crosetto, Schlein e Bonelli - Landini a Roma: "Quello che fa Israele non è solo un danno, perché massacra il popolo palestinese, ma credo sia un suicidio anche per il popolo israeliano" ... (ilfattoquotidiano.it)