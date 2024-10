A Cortenova e Primaluna domenica al seggio per la fusione (Di domenica 27 ottobre 2024) Da domani Cortenova e Primaluna potrebbero non esistere più. Al loro posto potrebbe nascere il Comune di Centro Valsassina, o Borgo Valsassina o Borgo Grigna. Quest’oggi i cittadini maggiorenni di Cortenuova e Primaluna sono chiamati alle urne per decidere se vogliono fondere i loro due paesi in uno solo. Si vota dalle 8 alle 22. Due i quesiti referendari: "Volete che i Comuni di Cortenova e Primaluna siano unificati?" e "Volete che il nuovo Comune sia denominato: Centro Valsassina, Borgo Valsassina o Borgo Grigna?". Affinché si arrivi alla fusione, c’è un quorum minimo del 25% degli aventi diritto al voto. Il nuovo Comune conterebbe quasi 3.500 abitanti e diventerebbe uno dei più grandi della Valsassina. Ilgiorno.it - A Cortenova e Primaluna domenica al seggio per la fusione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Da domanipotrebbero non esistere più. Al loro posto potrebbe nascere il Comune di Centro Valsassina, o Borgo Valsassina o Borgo Grigna. Quest’oggi i cittadini maggiorenni di Cortenuova esono chiamati alle urne per decidere se vogliono fondere i loro due paesi in uno solo. Si vota dalle 8 alle 22. Due i quesiti referendari: "Volete che i Comuni disiano unificati?" e "Volete che il nuovo Comune sia denominato: Centro Valsassina, Borgo Valsassina o Borgo Grigna?". Affinché si arrivi alla, c’è un quorum minimo del 25% degli aventi diritto al voto. Il nuovo Comune conterebbe quasi 3.500 abitanti e diventerebbe uno dei più grandi della Valsassina.

