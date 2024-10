A 16 e 14 anni scoperti con i coltelli in tasca: i genitori chiedono scusa ai carabinieri (Di domenica 27 ottobre 2024) Trenta è la somma delle loro età, 16 più 14. Quelle di ragazzini armati di due coltelli. Le lame sono affilate, 23 centimetri dalla punta all’impugnatura. I carabinieri della compagnia Centro li hanno controllati in strada, tra i locali della movida di Chiaia e del centro storico. Sono in forze Napolitoday.it - A 16 e 14 anni scoperti con i coltelli in tasca: i genitori chiedono scusa ai carabinieri Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Trenta è la somma delle loro età, 16 più 14. Quelle di ragazzini armati di due. Le lame sono affilate, 23 centimetri dalla punta all’impugnatura. Idella compagnia Centro li hanno controllati in strada, tra i locali della movida di Chiaia e del centro storico. Sono in forze

