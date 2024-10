Verso Benevento-Casertana, le parole di Auteri: “In tanti stanno bene, scelte difficili” (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl benevento è atteso domani dal derby al “Ciro Vigorito” contro la Casertana (ore 15:30), gara che in caso di successo potrebbe permetterebbe ai giallorossi di aumentare l’attuale +4 sulle seconde considerando gli impegni non semplici di Audace Cerignola e Monopoli, in campo oggi contro Picerno e Trapani mentre il Catania ospiterà domani il più abbordabile Latina. L’allenatore del benevento dovrà fare a meno solo di Nardi e Pinato, alle prese con i postumi dei rispettivi interventi chirurgici. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister Auteri, che come consuetudine non si è sbilanciato sul possibile undici che manderà in campo contro la compagine di Terra di Lavoro: CONTINUITA’ – “In questo momento della stagione le gare sono tutte importanti. Dare continuità è fondamentale soprattutto per le prestazioni. Anteprima24.it - Verso Benevento-Casertana, le parole di Auteri: “In tanti stanno bene, scelte difficili” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlè atteso domani dal derby al “Ciro Vigorito” contro la(ore 15:30), gara che in caso di successo potrebbe permetterebbe ai giallorossi di aumentare l’attuale +4 sulle seconde considerando gli impegni non semplici di Audace Cerignola e Monopoli, in campo oggi contro Picerno e Trapani mentre il Catania ospiterà domani il più abbordabile Latina. L’allenatore deldovrà fare a meno solo di Nardi e Pinato, alle prese con i postumi dei rispettivi interventi chirurgici. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister, che come consuetudine non si è sbilanciato sul possibile undici che manderà in campo contro la compagine di Terra di Lavoro: CONTINUITA’ – “In questo momento della stagione le gare sono tutte impor. Dare continuità è fondamentale soprattutto per le prestazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benevento-Casertana - Iori : "Affrontiamo una squadra forte e siamo in emergenza - servirà una prestazione perfetta" - Nuovo derby alle porte per la Casertana. Reduce dalla vittoria contro la Cavese, la squadra di Manuel Iori si prepara alla sfida contro il Benevento. Il tecnico rossoblù presenta il match in conferenza stampa: "La squadra arriva al match un po' in ... (Casertanews.it)

Benevento-Casertana - i convocati di mister Auteri - Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per l’11^ giornata del campionato di Serie C Now, Benevento-Casertana. Assenti solo ... (Anteprima24.it)

Verso Benevento-Casertana - possibili due novità nell’undici iniziale - Tempo di lettura: 2 minutiA due giorni dal fischio d’inizio del derby contro la Casertana al “Ciro Vigorito”, ci sono un paio di possibili cambi nell’undici iniziale rispetto al Sorrento nella testa di mister Auteri, ma il tecnico di Floridia non ... (Anteprima24.it)

Serie C : Benevento-Casertana in diretta su Rai 2 - La Serie C torna in chiaro su Rai 2. Il derby campano tra Benevento e Casertana, in programma alle 15.30 al Ciro Vigorito di Benevento, sbarcherà sulla seconda rete nazionale. I giallorossi si trovano in testa alla classifica del Girone C con 22 ... (Sportface.it)