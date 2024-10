Urne aperte in Georgia, test cruciale per le aspirazioni Ue (Di sabato 26 ottobre 2024) Seggi elettorali aperti in Georgia per le elezioni legislative considerate cruciali per il futuro del Paese, diviso tra un'opposizione filoeuropea e un partito di governo accusato di deriva autoritaria filorussa. Gli elettori di questa ex repubblica sovietica caucasica, popolata da quasi quattro milioni di abitanti, dovrebbero votare fino alle 18 ora italiana. Bruxelles ha avvertito che l'esito del voto determinerà le possibilità di ingresso della Georgia nell'Ue. Quotidiano.net - Urne aperte in Georgia, test cruciale per le aspirazioni Ue Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Seggi elettorali aperti inper le elezioni legislative considerate cruciali per il futuro del Paese, diviso tra un'opposizione filoeuropea e un partito di governo accusato di deriva autoritaria filorussa. Gli elettori di questa ex repubblica sovietica caucasica, popolata da quasi quattro milioni di abitanti, dovrebbero votare fino alle 18 ora italiana. Bruxelles ha avvertito che l'esito del voto determinerà le possibilità di ingresso dellanell'Ue.

