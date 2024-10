Turista fa arrestare il rapinatore sul treno Verona-Venezia e dagli Usa scrive al poliziotto che l'ha aiutato: «Il mondo ha bisogno di persone come te» (Di sabato 26 ottobre 2024) Verona - Mentre era in treno con la moglie tra Verona e Venezia, un Turista statunitense si è visto avvicinare da un giovane sconosciuto che, approfittando della ressa davanti al portellone Ilgazzettino.it - Turista fa arrestare il rapinatore sul treno Verona-Venezia e dagli Usa scrive al poliziotto che l'ha aiutato: «Il mondo ha bisogno di persone come te» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 26 ottobre 2024)- Mentre era incon la moglie tra, unstatunitense si è visto avvicinare da un giovane sconosciuto che, approfittando della ressa davanti al portellone

Rapinato in treno, turista fa arrestare il ladro e dagli Stati Uniti scrive all'agente che l'ha aiutato: «Il mondo ha bisogno di persone come te» - VERONA - Mentre era in treno con la moglie tra Verona e Venezia, un turista statunitense si è visto avvicinare da un giovane sconosciuto che, approfittando della ressa davanti al ... (ilgazzettino.it)

