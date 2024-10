Zonawrestling.net - Trick Williams: “CM Punk ci sta aiutando tantissimo in NXT”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dal suo ritorno in WWE, CMnon ha mai fatto mistero di quanto gli piaccia fare visita alla NXT, sia per apparire sul ring che, soprattutto, per aiutare i wrestler dietro le quinte. Un ruolo che sembra interessareanche per il futuro, accanto a Shawn Michaels. E la conferma di questo ruolo non ufficiale sembra arrivare anche da uno degli attuali campioni:, che proprio grazie a– arbitro speciale del suo rematch contro Ethan Page. ha vinto il titolo NXT per la seconda volta. “Ecco a chi chiedo consigli” Parlando all’Happy Hour Podcast per presentare il suo prossimo incontro per il titolo NXT, un Devil’s Playground match contro All Ego a Halloween Havoc, il campione NXTha parlato delle tante figure che fanno da mentore in NXT – e tra queste spicca proprio il Second City Saint. “Onestamente, a questo punto vado dritto da Shawn.