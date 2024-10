Lanazione.it - Successo per la terza edizione di Oxfam Festival: oltre 2500 presenze

(Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – Modelli di impresa più equi e inclusivi, una società più giusta attraverso la tassazione della ricchezza, il contributo del lavoro migrante all’economia del nostro Paese e poi la crisi umanitaria di Gaza: questi alcuni dei temi trainanti del programma delladeldiItalia Creiamo un futuro di uguaglianza, che ha chiuso i battenti oggi a Firenze. Molti gli ospiti impegnati in questi temi cruciali per il nostro tempo, che si sono avvicendati durante le due giornate di lavori, in un confronto serrato con un pubblico, eterogeneo e largo, fortemente interessato a saperne di più e ad impegnarsi sul tema della lotta alla Disuguaglianza. Sono state2.500nelle tre sedi del, l’Istituto degli Innocenti, la nuova libreria Giunti-Odeon e il Cinema La Compagnia, nel cuore di Firenze.