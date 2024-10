Strega comanda color... che la caccia ad abiti ed accessori a tutto colore abbia inizio (Di sabato 26 ottobre 2024) Il cielo si fa cupo, l’umore segue il trend. Il segreto per risollevare gli animi è racchiuso nel guardaroba di stagione. L’Inverno 2024/2025 è giocato tutto su toni caldi, dal marrone al bordeaux, dal blu navy al mattone. Ma per una palette rigorosa c’è sempre una controparte più ludica. Iodonna.it - Strega comanda color... che la caccia ad abiti ed accessori a tutto colore abbia inizio Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il cielo si fa cupo, l’umore segue il trend. Il segreto per risollevare gli animi è racchiuso nel guardaroba di stagione. L’Inverno 2024/2025 è giocatosu toni caldi, dal marrone al bordeaux, dal blu navy al mattone. Ma per una palette rigorosa c’è sempre una controparte più ludica.

