Si sono puliti il ** col mio asciugamani per la faccia Maica choc al Grande Fratello spagnolo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Clamoroso quanto successo alnelle ultime ore. Ad essere coinvolta è stata, che abbiamo conosciuto anche nel nostro reality, ma in qualche modosubito stati tirati in ballo anche Shaila e Lorenzo, che ricordiamo si trovano al Gran Hermano in Spagna in attesa di rientrare lunedì prossimo in Italia. E ora sta facendo discutere qualcosa che ha visto la spagnola, che ha mostrato un asciugamano. A diffondere le immagini ci hanno pensato i telespettatori del. Infatti, sul social network X si è visto un filmato diche teneva in mano questo asciugamano e lo mostrava ad altri concorrenti. Ma c’è un motivo per il quale è stato nominato Lorenzo, con Shaila che implicitamente c’entra nella questione. Leggi anche: “Shaila? Sì”., la clamorosa decisione di Javier.