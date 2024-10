Piperspettacoloitaliano.it - Sempre al tuo fianco 2 si farà ? La seconda stagione è cancellata per le critiche su Stromboli

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ci saràal tuo2 ? Laè a rischio La fictional tuocon Ambra Angiolini non ha sicuramente peccato in qualità. Le storie legate attorno al personaggio di Sara Toscano, si incentrano sullo straordinario lavoro della Protezione Civile Italiana. Ma proprio per rendere più reali le vicende degli episodi è accaduto un incredibile misfatto durante le riprese della serie tv. Ormai è noto a tutti l’incendio avvenuto a, che ha bruciato quasi interamente il territorio. Maal tuo2 si? Ecco le ultime notizie.al tuo2 si? Lebloccano laLa fiction con Ambra Angiolini terminerà nella prima. Non finirà invece il caso giudiziario esterno con la Rai, che è riuscita a scamparsela, con la società 11 Marzo Films srl colpevole dei fatti.