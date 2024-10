Gaeta.it - Scavi a Cancello e Arnone: scoperta di una villa romana durante la costruzione di un impianto energetico

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recentedi unadi epoca, nel Casertano, ha suscitato grande interesse tra storici e archeologi. L’area, indagatai lavori per un nuovodi Enel Green Power, ha rivelato testimonianze preziose sulla storia e sull’insediamento di questo territorio. La direzione scientifica della Sovrintendenza e dei Beni Archeologici per le province di Caserta e Benevento ha guidato gli, contribuendo alla mappatura e alla documentazione del sito. Un sito archeologico di grande valore L’area interessata daglisi estende su una superficie di 1600 metri quadrati ed è emersa dal terreno come un’importante testimonianza del passato romano. I resti rinvenuti sono di grande rilevanza storica, poiché evidenziano due fasi di occupazione.