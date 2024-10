Samantha De Grenet a Verissimo: “Ho avuto tanta paura per mio figlio Brando”. Cosa è successo (Di sabato 26 ottobre 2024) La showgirl è stata ospite dello studio di Verissimo insieme al figlio Brando Samantha De Grenet è stata ospite della puntata di Verissimo, andata in onda oggi sabato 26 ottobre. Insieme alla showgirl in studio anche il figlio Brando, che solo pochi mesi fa è stato vittima di un incidente in palestra. La paura di Sbircialanotizia.it - Samantha De Grenet a Verissimo: “Ho avuto tanta paura per mio figlio Brando”. Cosa è successo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La showgirl è stata ospite dello studio diinsieme alDeè stata ospite della puntata di, andata in onda oggi sabato 26 ottobre. Insieme alla showgirl in studio anche il, che solo pochi mesi fa è stato vittima di un incidente in palestra. Ladi

