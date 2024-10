Rubavano informazioni dalle banche dati nazionali: sei arresti a Milano (Di sabato 26 ottobre 2024) Rubavano informazioni dalle banche dati nazionali: sei arresti a Milano, c’è pure un poliziotto. L’operazione è stata portata a termine dal nucleo investigativo dei carabinieri di Varese sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia in seno alla Procura della Repubblica milanese. La presunta organizzazione si sarebbe occupata di “esfiltrare informazioni segrete e sensibili conservate nelle Rubavano informazioni dalle banche dati nazionali: sei arresti a Milano L'Identità. Lidentita.it - Rubavano informazioni dalle banche dati nazionali: sei arresti a Milano Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024): sei, c’è pure un poliziotto. L’operazione è stata portata a termine dal nucleo investigativo dei carabinieri di Varese sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia in seno alla Procura della Repubblica milanese. La presunta organizzazione si sarebbe occupata di “esfiltraresegrete e sensibili conservate nelle: seiL'Identità.

