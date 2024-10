Qualiano, lite col proprietario per l’affitto finisce nel sangue: 57enne in fin di vita (Di sabato 26 ottobre 2024) lite tra proprietario e inquilino finisce nel sangue a Qualiano. Ad avere la peggio l’affittuario, in questo momento ricoverato in fin di vita all’ospedale Monaldi di Napoli. Qualiano, lite col proprietario per l’affitto finisce nel sangue. 57enne in fin di vita Poco fa i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a via Cimarosa. Sul posto L'articolo Qualiano, lite col proprietario per l’affitto finisce nel sangue: 57enne in fin di vita Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Qualiano, lite col proprietario per l’affitto finisce nel sangue: 57enne in fin di vita Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024)trae inquilinonel. Ad avere la peggio l’affittuario, in questo momento ricoverato in fin diall’ospedale Monaldi di Napoli.colpernelin fin diPoco fa i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a via Cimarosa. Sul posto L'articolocolpernelin fin diTeleclubitalia.

