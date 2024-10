Primavera, Ascoli-Pisa 4-2: seconda sconfitta di fila per i nerazzurri (Di sabato 26 ottobre 2024) Pisa, 26 ottobre 2024 - La Primavera del Pisa incassa un’altra sconfitta, battuta per 4-2 dall’Ascoli in una partita avvincente e densa di episodi. Sul campo, la squadra di casa si è dimostrata più cinica e determinata, portando a casa tre punti importanti, mentre i giovani nerazzurri di mister Innocenti continuano a cercare la giusta continuità per risalire la classifica. Tabellino Ascoli-Pisa 4-2 Ascoli. Sciammarella; Caucci, Ciccanti (62’ Cerbone), Russo, Zagari, Brown (72’ D’Amore), Deriu, De Witt (62’ Dodde), Colaiacomo (62’ Cracchiolo), Lattanzi, Gorica (81’ Finotti). A disposizione. Zagaglia, Di Teodoro, Pettinari, Flaminio, Parisi, Gaspari, Di Salvatore. Allenatore Ledesma Pisa. Giuliani, Pucci, Battista, Frosali (58’ Lovo), Casarosa, Baldacci, Raychev (46’ Bettazzi), Cannarsa, Buffon (69’ Bassanini), Vivace (66’ Rossi), Ferrari (58’ Tosi). A disposizione. Sport.quotidiano.net - Primavera, Ascoli-Pisa 4-2: seconda sconfitta di fila per i nerazzurri Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 - Ladelincassa un’altra, battuta per 4-2 dall’in una partita avvincente e densa di episodi. Sul campo, la squadra di casa si è dimostrata più cinica e determinata, portando a casa tre punti importanti, mentre i giovanidi mister Innocenti continuano a cercare la giusta continuità per risalire la classifica. Tabellino4-2. Sciammarella; Caucci, Ciccanti (62’ Cerbone), Russo, Zagari, Brown (72’ D’Amore), Deriu, De Witt (62’ Dodde), Colaiacomo (62’ Cracchiolo), Lattanzi, Gorica (81’ Finotti). A disposizione. Zagaglia, Di Teodoro, Pettinari, Flaminio, Parisi, Gaspari, Di Salvatore. Allenatore Ledesma. Giuliani, Pucci, Battista, Frosali (58’ Lovo), Casarosa, Baldacci, Raychev (46’ Bettazzi), Cannarsa, Buffon (69’ Bassanini), Vivace (66’ Rossi), Ferrari (58’ Tosi). A disposizione.

