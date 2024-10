Inter-news.it - Palacios corre, ma Inzaghi ancora non lo valuta. L’Inter vede in lui il futuro

(Di sabato 26 ottobre 2024) Arrivato sul gong finale di mercato, Thomasscalpita in vista dell’esordio con la maglia del. Il difensore argentino, considerato un crack in patria, sta finendo il periodo di adattamento al nuovo club. LAVORO – Arrivato in extremis durante il mercato di settembre, Tomasnon ha maivisto il campo della Serie A. Arrivato come potenziale crack dall’Argentina,sta cercando di sfruttare il tempo a disposizione alla Pinetina, così da imparare al meglio le richieste di Simone. Con una difesa che non brilla dopo la passata stagione, il tecnico delvuole limitare i danni e cercare di non far pesare al giovane argentino l’ingresso nel calcio del vecchio continente.