Nubifragi in Toscana, il meteorologo: "E' cambiata l'intensità della pioggia. La pulizia dei fiumi non basta"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – Il clima è cambiato e per arginare la straordinaria intensità delle precipitazioni nonpulire i. Occorre investire sulle infrastrutture, a partire dai ponti. E', in sintesi, quanto ha detto Giulio Betti, metereologo e climatologo del Cnr, a Radio 24. Lo abbiamo raggiunto anche noi, telefonicamente, e ha ribadito il concetto. «Pulire e gestire inella maniera corretta è importante, ma può nonre di fronte a quantitativi dieccezionali». In Liguria, a Sori, ad esempio, il fiume e i tombini erano puliti eppure il torrente è esondato. «Il problema - spiega Betti - è che sono cambiati il modo edelle precipitazioni. Questi eventi estremi non solo sono più frequenti, ma concentrano in poco tempo un’enorme quantità di acqua che i, anche ben tenuti, faticano a contenere.