Inter-news.it - Non solo la Juventus, nel mirino dell’Inter anche il tour de force di novembre

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Simone Inzaghi non pensaalla. La partita dei bianconeri chiude un trittico complicato contro Roma e Young Boys. Allo stesso tempo però, proietta l’Inter in un mese difficile come quello di. DERBY – Se fino a domani alle 18 si penserà alla sfida contro la, da domenica sera l’Inter inizierà a pensare alla delicata trasferta in Toscana contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Simone Inzaghi sa bene che dovrà calibrare al massimo le forze in campo a San Siro contro i bianconeri per non rischiare di sbilanciarsi troppo e quindi mettersi in difficoltà sul lungo periodo. Domanilaavrà qualche defaillance di troppo con l’infermeria abbastanza piena. Il tecnicoproverà a puntare su Nicolò Barella, perno del centrocampovistal’assenza pesante di Hakan Çalhano?lu. Inter, nonla