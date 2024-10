Ilnapolista.it - Napoli-Lecce, Conte vara il turn over in attacco: Neres e Ngonge dal primo minuto

(Di sabato 26 ottobre 2024)ilindal. In panchina quindi sia Politano che Ktskhelia. In porta ritorna Meret, linea difensiva confermata. In mediana ancora out Lobotka, Gilmour confermato con Anguissa e McTominay. Davanti confermato Lukaku. Ildi Gotti invece schiera Banda dal. Con lui Krstovic, Rebic. Le formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; McTominay, Gilmour, Anguissa;, Lukaku,. All.(4-3-3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Pierotti; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All. Gotti ????? ??????? Così in campo alle 15:00 ##SerieAEnilive #avantipic.twitter.com/t0F11t0NvA — U.S.