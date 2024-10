Maltempo, allerta arancione in Emilia Romagna, Piemonte e Liguria. Allagamenti in Toscana: 15 persone salvate dai Vigili del Fuoco (Di sabato 26 ottobre 2024) Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sulla Toscana, trasformando le strade del Pisano in fiumi di acqua e fango. Torrenti e canali sono esondati, allagando case e trascinando via auto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per mettere in salvo 15 persone, costrette a rifugiarsi sui tetti delle loro vetture. “A Riparbella, nelle ultime tre ore, sono venuti giù 120 mm di pioggia, una cosa mai vista“, ha scritto su Facebook il sindaco Salvatore Neri. “Il Botra è esondato, il ponte a Sorbugnano è divelto. Ci sono frane anche sulla 68”. Cinque squadre dei Vigili del Fuoco e tre squadre specializzate in soccorso alluvionale sono al lavoro per svuotare le abitazioni dall’acqua e ripristinare la viabilità: “Si consiglia di percorrere le strade del territorio solo se necessario e con estrema cautela”, ha avvertito il Comune. Ilfattoquotidiano.it - Maltempo, allerta arancione in Emilia Romagna, Piemonte e Liguria. Allagamenti in Toscana: 15 persone salvate dai Vigili del Fuoco Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sulla, trasformando le strade del Pisano in fiumi di acqua e fango. Torrenti e canali sono esondati, allagando case e trascinando via auto. Idelhanno lavorato senza sosta per mettere in salvo 15, costrette a rifugiarsi sui tetti delle loro vetture. “A Riparbella, nelle ultime tre ore, sono venuti giù 120 mm di pioggia, una cosa mai vista“, ha scritto su Facebook il sindaco Salvatore Neri. “Il Botra è esondato, il ponte a Sorbugnano è divelto. Ci sono frane anche sulla 68”. Cinque squadre deidele tre squadre specializzate in soccorso alluvionale sono al lavoro per svuotare le abitazioni dall’acqua e ripristinare la viabilità: “Si consiglia di percorrere le strade del territorio solo se necessario e con estrema cautela”, ha avvertito il Comune.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Toscana : 200 interventi dei vigili del fuoco. Giani chiede a Musumeci lo stato di emergenza nazionale - I Vigili del fuoco hanno effettuato circa 200 interventi da ieri, 17 ottobre 2024, in Toscana a causa dell'ondata di maltempo che ha duramente colpito la regione, in particolare le province di Siena e Livorno L'articolo Maltempo in Toscana: 200 ... (Firenzepost.it)

Emergenza maltempo in Toscana : vigili del fuoco in azione per oltre cento interventi - Facebook WhatsApp Twitter Le recenti precipitazioni che hanno colpito le province di Siena e Livorno hanno messo in difficoltà la popolazione e richiesto un intervento straordinario da parte dei vigili del fuoco. Dalla serata di giovedì, le ... (Gaeta.it)

Emergenza maltempo in Toscana : vigili del fuoco in azione tra allagamenti e evacuazioni - Facebook WhatsApp Twitter Notte di grande paura in Toscana, dove il maltempo ha colpito in modo significativo la zona del Livornese. Le intense piogge hanno portato a condizioni di emergenza, causando allagamenti e la necessità di operazioni ... (Gaeta.it)