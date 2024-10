Lo sfogo di Alessandro Giuli al ristorante e le dimissioni | Sul mio cadavere molte impronte digitali

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024) In un retroscena sul Corriere della Sera oggi il ministro della Culturareplica alle accuse di Report con nonchalance. Ma c’è qualcosa che non torna. Perché intanto Il Fatto Quotidiano oggi racconta che lo stato d’animo dell’esponente del governo Meloni non è così serafico come lo si dipinge.è in unsull’Aurelia Antica con un amico. A cui consegna fin dall’inizio una riflessione piuttosto apocalittica: «Il miosarà pieno di. Questo lo si sa». Tanto che l’altro, alla fine del pranzo, lo saluta con una previsione altrettanto apocalittica: «Così frana tutto, cazzo!». E così, mentre si inseguono voci su orge gay al ministero e altre amenità, il dato di fatto è uno: il ministro che ha sostituito Gennaro Sanano è già sull’orlo delle