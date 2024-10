LIVE – F1 GP Messico 2024 | le qualifiche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Latestuale delledel Gran Premio del. La F1 è impegnata nel ventesimo appuntamento della stagione, che si avvicina alla fase conclusiva. Il round messicano è il secondo di una triple header iniziata ad Austin e che il paddock concluderà la prossima settimana in Brasile. Si tratta dunque un periodo di grande lavoro per team e piloti, che all’Autodromo Hermanos Rodriguez dovranno fare i conti con una particolare sfida: l’altitudine. Il circuito di Città delvanta infatti il titolo di pista con il maggiorllo di altitudine, ben 2200 metri sulllo del mare. La location è spettacolare, ma dal punto di vista tecnico, ciò rappresenta un’incognita. Spesso, infatti, l’affidabilità delle vetture viene meno in queste condizioni. In un weekend che richiede massima attenzione, l’azione si accende con le, in programma per sabato 26 ottobre.