L’imprenditore digitale | La web tax così è dannosa Pagheremo tutti di più

(Di sabato 26 ottobre 2024) "E io pago", come diceva Totò in 47 morto che parla. Ma con l’allargamento della web tax e l’innalzamento della tassazione sulle cripto-attività dal 26% al 42% i morti che parlano rischiano di essere due: i consumatori e le aziende più innovative. "Una Digital services tax più pesante – fa notare Paolo Barberis, cofondatore di Dada e papà di Nana Bianca, incubatore di startup – finirà per essere scaricata sulle tasche dei consumatori". Tradotto? Se la manovra non verrà modificata, finiremo in moltissimi casi per pagare di più online la prenotazione di un hotel, il biglietto di un concerto o un paio di scarpe. Il governo ha fatto bene a togliere il tetto sulla web tax? "No, è stata una norma inserita all’ultimo e senza confronti con le associazioni di settore o una ricerca approfondita.