Sport.quotidiano.net - L’Arezzo vuole spiccare il volo. Troise vara una squadra d’attacco. Ogunseye lancia l’assalto alla Spal

(Di sabato 26 ottobre 2024) di Luca Amorosi AREZZO Al Comunale arriva la(ore 17.30) per il primo di tre impegni nel giro di nove giorni. Una sfida da prendere con le molle contro un’avversaria in crisi di risultati, contestata e con l’infermeria affollata, ma che ha una rosa di assoluto valore.lo sa e non si fida degli estensi: "Alcune volte hanno giocato in modo più offensivo, altre più abbottonati. Sarà un’incognita e dovremo essere bravi a leggere la partita e adottare le relative contromisure". Poi aggiunge: "Serve rispetto nei loro confronti e umiltà, ma anche consapevolezza nei nostri mezzi". La vittoria al Comunale manca da un mese (2-0 al Gubbio lo scorso 24 settembre) ma l’allenatore amaranto nonche diventi un’ossessione.