La polizia locale di Monza si riorganizza con nuovi strumenti all'avanguardia (e non solo) (Di sabato 26 ottobre 2024) Una nuova e più capillare organizzazione delle attività di controllo e presidio affidata agli agenti di quartiere; strumenti tecnologici e dotazioni personali all'avanguardia; uffici specializzati per la difesa ambientale e la tutela di cittadini e imprese. Sono solo alcune delle novità in

