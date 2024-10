La Basilica di Aquileia ora è una delle chiese più inclusive d’Europa (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Trasformare un simbolo della storia paleocristiana – la Basilica Patriarcale di Aquileia, edificata all'indomani dell'Editto di Costantino che concedeva libertà di culto ai cristiani, 313 d.C. – in emblema e riferimento contemporaneo di accoglienza, inclusione, accessibilità. Questo l'obiettivo che si era posto la Basilica Patriarcale di Aquileia, dal 1998 patrimonio Unesco insieme alla Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Trasformare un simbolo della storia paleocristiana – laPatriarcale di, edificata all'indomani dell'Editto di Costantino che concedeva libertà di culto ai cristiani, 313 d.C. – in emblema e riferimento contemporaneo di accoglienza, inclusione, accessibilità. Questo l'obiettivo che si era posto laPatriarcale di, dal 1998 patrimonio Unesco insieme alla

La Basilica di Aquileia diventa accessibile : Un progetto innovativo per tutti i visitatori - Facebook WhatsApp Twitter La Basilica di Aquileia, un gioiello della storia paleocristiana e sito Unesco situato in Friuli-Venezia Giulia, ha intrapreso un importante cammino verso l’inclusività. Grazie al progetto “Basilica di Aquileia per ... (Gaeta.it)

I capolavori paleocristiana - custoditi nella basilica di Aquileia - si “mostrano” anche a chi non vede - D'ora in poi le persone non vedenti o ipovedenti potranno “vedere” gli straordinari mosaici della basilica di Aquileia grazie alle nuove riproduzioni con tecnica Piaf realizzate per iniziativa della Fondazione Società per la Conservazione della ... (Udinetoday.it)