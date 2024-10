Panorama.it - Israele attacca l'Iran in risposta ai bombardamenti del 1° ottobre

(Di sabato 26 ottobre 2024) Inall'attaccoiano del 1, compiuto con più di 180 missili balistici, le forze armate israeliana hanno sferrato questa notte la loro. L'attacco all'è durato circa tre ore, con tre diverse ondate, durante le qualihato basi militari, sistemi di difesa aerea, impianti di produzione missilistica e lanciatori di missili terra-terra nei distretti di Teheran e di Khuzestan e Ilam nella parte occidentale del Paese. A riferirlo i media israeliani. Secondo il New York Times, l'attacco ha colpito 20 obiettivi diversi. Secondo alcuni report, i sistemi di difesa aerea in Siria e Iraq sono stati colpiti da raid israeliani nel corso dell'azione per lasciare libertà d'azione ai caccia diretti in