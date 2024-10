Inchiesta su banche dati e dossieraggio: indagato e sospeso maresciallo della Dia di Lecce (Di sabato 26 ottobre 2024) Lecce – Tocca da vicino anche Lecce e il Salento l’Inchiesta della Dda di Milano che ha portato, nel pomeriggio di ieri, all’esecuzione di sei misure cautelari, tra arresti domiciliari e sospensione dell’esercizio delle funzioni, nell’ambito delle indagini su un'attività di dossieraggio e furto Lecceprima.it - Inchiesta su banche dati e dossieraggio: indagato e sospeso maresciallo della Dia di Lecce Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 26 ottobre 2024)– Tocca da vicino anchee il Salento l’Dda di Milano che ha portato, nel pomeriggio di ieri, all’esecuzione di sei misure cautelari, tra arresti domiciliari e sospensione dell’esercizio delle funzioni, nell’ambito delle indagini su un'attività die furto

