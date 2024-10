Formiche.net - Il target di decarbonizzazione e la sfida per l’industria del vetro entro il 2025

(Di sabato 26 ottobre 2024) Per realizzare il percorso diche l’Unione Europea ha previsto per il 2050,italiana deldovrà mettere in cantiere una profonda ristrutturazione dei processi industriali per la produzione di manufatti e l’utilizzo dell’energia, attraverso l’uso di nuove tecnologie, adeguate infrastrutture e ingenti investimenti, stimati in almeno 15 miliardi di euro. La transizione del settore delpotrà avere successo, senza mettere a rischio la competitività industriale, solo con “politiche e regolamenti governativi adeguati e calibrati, una chiara e condivisa programmazione degli interventi, incentivi per l’adozione di tecnologie pulite, supporto alla ricerca e sviluppo, realizzazione delle necessarie infrastrutture (trasporto CO2 e potenziamento rete elettrica)”.