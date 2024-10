Tvpertutti.it - Il Paradiso delle Signore, spoiler: Irene riconquisterà Alfredo?

(Di sabato 26 ottobre 2024)Cipriani proverà a riconquistare il suo ex fidanzato,Perico, come segnalano glide Ilrelativi ai prossimi episodi. La capo commessa del grande magazzino milanese, per molto tempo, ha portato avanti una relazione con, ma il loro rapporto è entrato in crisi quando nella vita diè entrato Leonardo Crespi, che ha iniziato a collaborare con Vittorio Conti e ha subito manifestato interesse nei confronti della ragazza. Dal canto suo, la Cipriani ha dimostrato di apprezzare le attenzioni dell'uomo, suscitando la gelosia di. Poco dopo, quando Leonardo Crespi ha proposto adi seguirlo in Europa durante le vacanze estive per occuparsi di alcuni eventi e lei ha accettato, Perico ha troncato la loro storia d'amore.